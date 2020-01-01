Англия

Подопечные Брендана Роджерса регулярно набирают очки и превзошли свой показатель сезона-2015/16.

Лестер после 20 туров АПЛ располагает 42 набранными баллами, что на два больше, чем в сезоне-2015/16, когда команда стала чемпионом, сообщает Opta.

Отметим, что несмотря на такие высокие показатели, подопечные Брендана Роджерса занимают вторую позицию, отставая от первого места на 13 очков.

В 21 туре АПЛ "лисы" в гостях противостоят Ньюкаслу на выезде, где попытаются набрать еще три пункта.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.