Тоттенхэм может выручить деньги за 32-летнего бельгийца, контракт которого подходит к концу.
ЯН ВЕРТОНГЕН, ФОТО GETTY IMAGES
01 января 2020, 18:28
Ян Вертонген может стать игроком Наполи или Аякса, сообщает Telegraph.
Контракт бельгийского защитника со "шпорами" действителен до лета 2020 года, но неаполитанцы хотят подписать защитника в январе.
Аякс же ждет лета. Примечательно, что Вертонген перебрался в Тоттенхэм именно из стана амстердамцев семь лет назад.
Ранее была информация, что бельгийский защитник собирается продлить соглашение со "шпорами".