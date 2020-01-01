Англия

Тоттенхэм может выручить деньги за 32-летнего бельгийца, контракт которого подходит к концу.

Ян Вертонген может стать игроком Наполи или Аякса, сообщает Telegraph.

Контракт бельгийского защитника со "шпорами" действителен до лета 2020 года, но неаполитанцы хотят подписать защитника в январе.

Аякс же ждет лета. Примечательно, что Вертонген перебрался в Тоттенхэм именно из стана амстердамцев семь лет назад.

Ранее была информация, что бельгийский защитник собирается продлить соглашение со "шпорами".