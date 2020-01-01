В рамках 21-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити на своем поле принимал Эвертон. 

Подопечные Пеп Гвардиолы одолели коллектив Карло Анчелотти, а голы в поединке забивали исключительно бразильские футболисты. 

Обзор матча

Манчестер Сити — Эвертон 2:1
Голы: Жезус, 51, 58 — Ришарлисон, 71

Манчестер Сити: Браво — Канселу, Гарсия, Фернандиньо, Менди — Гюндоган, Родри — Марез (Стерлинг, 90+2), Де Брюйне, Фоден (Д. Силва, 83) — Жезус

Эвертон: Пикфорд — Коулман (Уолкотт, 59), Холгейт, Мина — Сидибе, Сигурдссон (Мойзе Кин, 66), Дэвис, Делф, Динь — Ришарлисон, Калверт-Льюин

Предупреждения: Мина, Делф, Дэвис, Калверт-Льюин. 