"Горожане" дома не без проблем обыграли "ирисок" в очередном туре АПЛ.
Манчестер Сити - Эвертон, Getty Images
01 января 2020, 22:45
В рамках 21-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити на своем поле принимал Эвертон.
Подопечные Пеп Гвардиолы одолели коллектив Карло Анчелотти, а голы в поединке забивали исключительно бразильские футболисты.
Обзор матча:
Манчестер Сити — Эвертон 2:1
Голы: Жезус, 51, 58 — Ришарлисон, 71
Манчестер Сити: Браво — Канселу, Гарсия, Фернандиньо, Менди — Гюндоган, Родри — Марез (Стерлинг, 90+2), Де Брюйне, Фоден (Д. Силва, 83) — Жезус
Эвертон: Пикфорд — Коулман (Уолкотт, 59), Холгейт, Мина — Сидибе, Сигурдссон (Мойзе Кин, 66), Дэвис, Делф, Динь — Ришарлисон, Калверт-Льюин
Предупреждения: Мина, Делф, Дэвис, Калверт-Льюин.