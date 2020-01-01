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    01 января 2020, 22:59

    Моуриньо — о желтой карточке: Я был груб, но я был груб с идиотом

    Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо — о желтой карточке в матче против Саутгемптона.

    Жозе Моуриньо, Getty Images
    Жозе Моуриньо, Getty Images 01 января 2020, 22:59

    Жозе Моуриньо прокомментировал эпизод, за который получил желтую карточку в матче 21-го тура АПЛ.

    "Я был груб, но я был груб с идиотом. Я признаю, что заслужил желтую карточку. Я перекинулся плохими словами с тем парнем (судя по всему, Моуриньо имеет ввиду кого-то из тренеров Саутгемптона, — прим. Football.ua).

    "Это был странный матч, у нас не было проблем в защите, но соперник забил на один гол – здорово сыграл Данни Ингз. Мы контролировали игру, но создали недостаточно моментов, чтобы забить".

    "Саутгемптон здорово тормозил игру и отлично защищался. Центральные защитники хозяев здорово действовали против наших атакующих игроков".

    "В концовке поединка мы были без Кейна, с другим нападающим и без Сон Хын Мина. Наши возможности были ограничены, а итоговый результат слишком суров", — сказал Жозе Моуриньо на послематчевой пресс-конференции.

    Ныне Тоттенхэм расположился на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ с 30 пунктами в активе. 

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