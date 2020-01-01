Моуриньо — о желтой карточке: Я был груб, но я был груб с идиотом

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо — о желтой карточке в матче против Саутгемптона.
Жозе Моуриньо, Getty Images
01 января 2020, 22:59
Жозе Моуриньо прокомментировал эпизод, за который получил желтую карточку в матче 21-го тура АПЛ.
"Я был груб, но я был груб с идиотом. Я признаю, что заслужил желтую карточку. Я перекинулся плохими словами с тем парнем (судя по всему, Моуриньо имеет ввиду кого-то из тренеров Саутгемптона, — прим. Football.ua).
"Это был странный матч, у нас не было проблем в защите, но соперник забил на один гол – здорово сыграл Данни Ингз. Мы контролировали игру, но создали недостаточно моментов, чтобы забить".
"Саутгемптон здорово тормозил игру и отлично защищался. Центральные защитники хозяев здорово действовали против наших атакующих игроков".
"В концовке поединка мы были без Кейна, с другим нападающим и без Сон Хын Мина. Наши возможности были ограничены, а итоговый результат слишком суров", — сказал Жозе Моуриньо на послематчевой пресс-конференции.
Ныне Тоттенхэм расположился на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ с 30 пунктами в активе.
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