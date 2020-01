Жозе Моуриньо был предупрежден главным арбитром встречи матча Саутгемптон — Тоттенхэм за подглядывание в блокнот представителя "святых".

Португалец оказался в технической зоне тренерского штаба Саутгемптона и навис над одним из тренеров, пытаясь что-то разглядеть блокноте.

👀 Jose Mourinho has been booked for trying to see what one of the Southampton coaches was writing down



Shithouse Mourinho is back 😂😂 pic.twitter.com/HlYGJG1hYL