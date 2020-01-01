Жозе Моуриньо был предупрежден главным арбитром встречи матча Саутгемптон — Тоттенхэм  за подглядывание в блокнот представителя "святых".

Португалец оказался в технической зоне тренерского штаба Саутгемптона и навис над одним из тренеров, пытаясь что-то разглядеть блокноте.

"Особенный", как оказалось, ничего стоящего и важного для себя не почерпнул - его подопечные так и не смогли сравнять счет.