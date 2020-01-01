Португальский специалист продолжает радовать своими выходками.
ЖОЗЕ МОУРИНЬО, ФОТО GETTY IMAGES
01 января 2020, 19:48
Жозе Моуриньо был предупрежден главным арбитром встречи матча Саутгемптон — Тоттенхэм за подглядывание в блокнот представителя "святых".
Португалец оказался в технической зоне тренерского штаба Саутгемптона и навис над одним из тренеров, пытаясь что-то разглядеть блокноте.
"Особенный", как оказалось, ничего стоящего и важного для себя не почерпнул - его подопечные так и не смогли сравнять счет.