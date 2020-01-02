Англия

Похоже, что полузащитник "канониров" не покинет клуб этой зимой.

Менеджер Арсенала Микель Артета хочет, чтобы полузащитник Гранит Джака остался в команде.

"Будущее Джаки? Думаю, он останется в Арсенале", — приводит слова Микеля Артеты корреспондент Evening Standard Джеймс Олли.

Также испанец добавил, что сам Джака сказал ему, что не уйдет.

Подобное вряд ли обрадует берлинскую Герту, которая уже договорилась об аренде швейцарца с правом выкупа за 25 млн фунтов.

Гранит Джака забил один гол в 15 матчах за Арсенал в Премьер-лиге, однако ожидалось, что он покинет клуб из-за конфликта с фанатами.