Германия

Полузащитник Арсенала Гранит Джака близок к возвращению в Бундеслигу.

Гранит Джака может продолжить карьеру в Герте, сообщает The Independent.

По информации источника, немецкий клуб договорился с Арсеналом об аренде до конца сезона. У Герты будет опция выкупа за 25 миллионов фунтов.

Тем не менее, последнее слово за Микелем Артетой. Предварительно, испанский специалист не намерен расставаться со швейцарцем.

В текущем сезоне Джака провел 14 матчей в АПЛ и отличился одной результативной передачей.

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