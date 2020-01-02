Англия

Главный тренер "красных" не беспокоится о повторении рекорда "непобедимого" Арсенала.

Ливерпуль в своих первых 19 матчах Премьер-лиги добыл 18 побед при одной ничьей. Беспроигрышная серия команды в АПЛ с учетом прошлого сезона достигла 36 матчей, и журналисты начали говорить о повторении рекорда Арсенала, который в 2003-2004 годах не проигрывал 49 поединков подряд. Кроме того, "канониры" являются единственной командой, не проигравшей ни разу по ходу сезона в АПЛ – в кампании-2003/04 у них было 12 ничьих и 26 побед.

"Мы не боимся проиграть в той ситуации, в которой сейчас находимся. Мы знаем, что это один из трех возможных результатов", — цитирует Клоппа Goal.

"Я постоянно забочусь о других вещах. Не то, чтобы мне хотелось это делать – мне бы хотелось быть беззаботным, но не получается.

"Не уверен, что Арсен Венгер в свое время думал о том, что они точно выиграют каждый матч. Для меня это не так, увы. Было бы очень круто, если бы я знал это перед матчем. Но я могу только сказать, что Ливерпуль не боится проиграть. Такая вероятность есть, но я не боюсь".

Сегодня в 22:00 Ливерпуль сыграет в 21-м туре Премьер-лиги против Шеффилд Юнайтед. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.