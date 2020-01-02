Англия

Форвард Фламенго может перебраться в Англию.

Габриэль Барбоса после своего переезда в Интер не сумел зарекомендовать себя с лучшей стороны и уехал в аренду во Фламенго.

В Бразилии Габигол стал одним из лучших игроков чемпионата и главным героем финала Копа Либертадорес 2019 года. В минувшем сезоне чемпионата Бразилии Габигол сыграл в 29 матчах и забил 25 голов.

Как сообщает журналист Николо Шира, Вест Хэм намерен приобрести игрока. Интер при этом требует около 22 миллионов евро за переход.

Возможно, часть денег на покупку Габигола пойдет от трансфера Андрея Ярмоленко, которого Вест Хэм готов продать в январе.