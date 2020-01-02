Англия

Бывший полузащитник донецкого Шахтера бьет довольно часто, но при этом не может забить.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии бразильский хавбек Фред ни разу не отмечался голами в ворота своих соперников.

Всего на его счету 17 матчей в АПЛ этого сезона, в 14 из которых он появлялся в стартовом составе. За это время центрхав пробивал по воротам соперников 26 раз. Лишь два игрока имеют в своем активе больше ударов в матчах АПЛ сезона-2019/20, и при этом ни разу не забили.

29 ударов нанес полузащитник Пьер-Эмиль Хойберг, который представляет Сатугемптон, а лидером по этому не самому приятному показателю является Девид МагГолдрик из Шеффилда, который безуспешно нанес 32 удара.

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