Англия

Вилланы желают усилить линию атаки бельгийским нападающим.

Астон Вилла хочет взять в аренду нападающего Челси Миши Батшуайи, сообщает Footmercato.

Бельгийский форвард в этом сезоне отыграл 19 поединков в футболке "пенсионеров", забив семь голов и сделав три ассиста.

Скорее всего, данный переход будет зависеть от того, удастся ли лондонцам подписать Муссу Дембеле.

Напомним, что Лион отклонил предложение Челси по французскому нападающему в размере 40 миллионов евро.