Вилланы желают усилить линию атаки бельгийским нападающим.
МИШИ БАТШУАЙИ, ФОТО GETTY IMAGES
02 января 2020, 17:39
Астон Вилла хочет взять в аренду нападающего Челси Миши Батшуайи, сообщает Footmercato.
Бельгийский форвард в этом сезоне отыграл 19 поединков в футболке "пенсионеров", забив семь голов и сделав три ассиста.
Скорее всего, данный переход будет зависеть от того, удастся ли лондонцам подписать Муссу Дембеле.
Напомним, что Лион отклонил предложение Челси по французскому нападающему в размере 40 миллионов евро.