"Ткачи" не согласился отпускать своего нападающего.
МУССА ДЕМБЕЛЕ (СПРАВА), ФОТО GETTY IMAGES
02 января 2020, 15:16
Лион отклонил предложение Челси по Муссе Дембеле в размере 40 миллионов евро, сообщает Footmercato.
Источник утверждает, что "ткачи" не собираются расставаться со своим нападающим в зимнее трансферное окно, ведь их еще ждет плей-офф ЛЧ.
Мусса Дембеле в этом сезоне провел 25 матчей, в которых забил десять голов и сделал две результативные передачи.
Напомним, что на французского нападающего также претендует Арсенал.