Франция

"Ткачи" не согласился отпускать своего нападающего.

Лион отклонил предложение Челси по Муссе Дембеле в размере 40 миллионов евро, сообщает Footmercato.

Источник утверждает, что "ткачи" не собираются расставаться со своим нападающим в зимнее трансферное окно, ведь их еще ждет плей-офф ЛЧ.

Мусса Дембеле в этом сезоне провел 25 матчей, в которых забил десять голов и сделал две результативные передачи.

Напомним, что на французского нападающего также претендует Арсенал.