Италия

Итальянский защитник может перебраться в стан "лисов".

Ювентус выставил Даниэле Ругани на трансфер с ценником в 25 миллионов евро, а Лестер лидирует в борьбе за защитника с Арсеналом и Миланом, сообщает Football Italia.

Итальянец уже давно не получает достаточно игровой практики в Ювентусе и намерен покинуть клуб в январе.

К тому же, уже вскоре в обойму туринцев должен вернуться Джорджо Кьеллини, а значит положение Ругани будет еще сложнее.

Примечательно, что Даниэле Ругани мог оказаться в Арсенал в минувшее летнее трансферное окно.