Нападающий Уэйн Руни в матчей против Барнсли выведет Дерби Каунти на поле с капитанской повязкой.
Уэйн Руни, фото ФК Дерби Каунти
02 января 2020, 21:28
Уэйн Руни уже успел дебютировать в Дерби Каунти в качестве ассистента главного тренера Филипа Коку, и вот теперь выйдет на поле в качестве игрока "баранов" – сообщил официальный сайт клуба.
В матче 26 тура Чемпионшипа против Барнсли Руни выведет Дерби Каунти на поле с капитанской повязкой.
34-летний Руни провел 120 матчей за национальную сборную Англии (53 гола) и ранее выступал за Эвертон (117 матчей во всех турнирах, 28 голов), Манчестер Юнайтед (559, 253) и ДиСи Юнайтед (52, 25).
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