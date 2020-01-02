Англия

Уэйн Руни помог своей новой команде открыть счет в матче против Барнсли.

Уэйн Руни, исполняющий обязанности играющего ассистента тренера Дерби Каунти, успешно дебютировал в качестве игрока команды.

В своем дебютном поединке за "баранов" против Барнсли в 26-м туре Чемпионшипа Руни, вышедший на поле с капитанской повязкой и отыгравший весь матч в центре полузащиты, отдал результативный пас Джеку Марриотту, открывшему счет на 45-й минуте.

Матч завершился победой команды Руни со счетом 2:1, что позволило Дерби Каунти сократить отставание от зоны плей-офф за право выйти в Премьер-лигу до семи очков.

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