Уэйн Руни помог своей новой команде открыть счет в матче против Барнсли.
Уэйн Руни еще ого-го! Фото ФК Дерби Каунти
02 января 2020, 23:50
Уэйн Руни, исполняющий обязанности играющего ассистента тренера Дерби Каунти, успешно дебютировал в качестве игрока команды.
В своем дебютном поединке за "баранов" против Барнсли в 26-м туре Чемпионшипа Руни, вышедший на поле с капитанской повязкой и отыгравший весь матч в центре полузащиты, отдал результативный пас Джеку Марриотту, открывшему счет на 45-й минуте.
Матч завершился победой команды Руни со счетом 2:1, что позволило Дерби Каунти сократить отставание от зоны плей-офф за право выйти в Премьер-лигу до семи очков.
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