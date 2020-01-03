Англия

Немецкий центрбек хочет уйти из Баварии.

Лондонский Арсенал в январе планирует решить проблему с центральными защитниками, осуществив трансфер Жерома Боатенга из Баварии.

Как сообщает Sky Germany, мюнхенский гранд намерен выручить с продажи 32-летнего центрбека как минимум 15 миллионов евро.

Сам Боатенг хотел бы сменить клубную прописку, а Бавария не собирается препятствовать трансферу.

Единственная проблема — травма Лукаса Эрнандеса, из-за которой "красные" могут передумать отпускать немца.

В текущем сезоне Боатенг сыграл девять матчей в рамках Бундеслиги, в которых результативными действиями не отличился.

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