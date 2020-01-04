Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал слова агента Мино Райолы.

Один из самых авторитетных футбольных агентов Мино Райола ранне заявил, что не приведет ни одного футболиста в Манчестер Юнайтед.

"Не считаю правильным, когда агенты говорят о клубах. Но я не лезу к ним, я могу поговорить с Погба, но не думаю, что мне следует общаться с агентом", — приводит слова норвежца Sky Sports.

"Агенты занимаются игроками, но сами футболисты не принадлежат агентам — они наши игроки. Говорил ли я с Полем по этому поводу? Не считаю, что должен говорить об этом с вами (журналистами, прим.)", — добавил Солскьяер.

Напомним, что Погба в данное время травмирован и не будет играть еще около четырех недель.