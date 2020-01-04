Англия

Испанец считает, что защитник не сумел проявить себя в команде.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился своим мнением о защитника Джоне Стоунзе, который не имеет регулярной в команде.

"Тяжело реализовать потенциал, который у него имеется, он должен быть на определенном уровне, чтобы играть регулярно. В последние три с половиной сезона у него не получалось.

Иногда игрокам не везет с травмами, но в случае с Джоном я не знаю, почему он не играл регулярно. Мы стараемся помогать ему и делали это с его первого дня в клубе. Мы делаем все для него. Но это зависит от него. В его руках и голове ключ к тому, чтобы стать одним из лучших", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 12 поединков в футболке "горожан".

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