Англия

Главный тренер Манчестер Сити признался, что данный сезон уже проходит не лучшим образом.

Манчестер Сити отстает от Ливерпуля в чемпионате Англии на 14 очков. При этом "красные" имеют одну игру в запасе.

Пепа Гвардиола считает, что этот сезон уже стал провальным, но отмечает, что после выигрыша с Барселоной шести титулов, таковым для него является каждый.

"Этот сезон провальный? Я полностью согласен. Я каждый год ощущаю, что провалился, после того, как выиграл с Барселоной шесть титулов в первом сезоне. Каждый сезон после этого я провалил", – сказал Гвардиола ESPN.

Несмотря на такую оценку своей работы, Хосеп Гвардиола считает, что Манчестер Сити — лучшая команда десятилетия в Англии.