Англия

Тренер надеется, что хавбек продолжит выступления в составе "горожан".

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился своим мнением о ситуации с полузащитником Фернандиньо, у которого летом истекает контракт с клубом.

"Конечно, я хочу, чтобы Фернандиньо остался. Я очень рад, что проработал с ним три с половиной года. Уверен, он останется.

Он не должен ни в чем меня убеждать. Вопрос лишь в его возрасте, его желании и в том, как он закончит этот сезон.

Он знает, как к нему относятся в клубе на протяжении уже многих лет. Он – один из величайших игроков в истории клуба", – приводит слова Гвардиолы портал Goal.

В текущем сезоне 34-летний игрок провел 22 поединка в футболке "горожан".

Ранее Рияд Марез заявлял, что Фернандиньо покинет Сити в конце сезона.

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