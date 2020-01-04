Англия

Вашему вниманию результаты матчей 1/32 Кубка Англии за четвертое января.

Манчестер Сити принимал на своем поле Порт Вейл. Клуб из Второй лиги Англии являлся безоговорочным аутсайдером, что было заметно и по игре.

Подопечные Хосепа Гвардиолы не оставили никаких шансов сопернику, обыграв его со счетом 4:1. К слову, украинец Александр Зинченко отличился голом, который стал для него первым в текущем сезоне.

Манчестер Сити — Порт Вейл 4:1

Голы: Зинченко, 20, Агуэро, 42, Харвуд-Беллис, 58, Фоден, 76 — Поуп, 35

Манчестер Сити: Браво — Жоау Канселу, Харвуд-Беллис, Стоунз, Зинченко — Гюндоган (Дойл, 77), Фоден, Сильва — Бернарду Силва (Марез, 77), Агуэро, Анхелиньо

В параллельном поединке Борнмуту противостоял Лутон. "Вишни" ожидаемо и без особых проблем добыли победу, забив четыре безответных мяча.

Борнмут — Лутон 4:0

Голы: Биллинг, 8, 79 К. Уилсон, 67, Соланке, 82

Лестер в своем матче сыграл против Уигана. Команда Брендана Роджерса играла вторым составом, но это не помешало ей добыть уверенную победу со счетом 2:0.

Лестер — Уиган 2:0

Голы: автогол Пирс, 19, Барнс, 40

Лестер: Уорд — Джастин, Морган (Сеюнджю, 25), Бенкович (Фукс, 67), Чилуэлл — Олбрайтон, Прат, Менди (Ндиди, 77) — Чоудури, Грэй, Барнс.

Портсмут в гостях смог победить Флитвуд, однако в концовке хозяева поля забили гол престижа.

Флитвуд — Портсмут 1:2

Голы: Макалени, 90+1 — Болтон, 66, Харнесс, 71