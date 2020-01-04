Вашему вниманию результаты матчей 1/32 Кубка Англии за четвертое января.
Манчестер Сити - Порт Вейл, Getty Images
04 января 2020, 21:35
Манчестер Сити принимал на своем поле Порт Вейл. Клуб из Второй лиги Англии являлся безоговорочным аутсайдером, что было заметно и по игре.
Подопечные Хосепа Гвардиолы не оставили никаких шансов сопернику, обыграв его со счетом 4:1. К слову, украинец Александр Зинченко отличился голом, который стал для него первым в текущем сезоне.
Манчестер Сити — Порт Вейл 4:1
Голы: Зинченко, 20, Агуэро, 42, Харвуд-Беллис, 58, Фоден, 76 — Поуп, 35
Манчестер Сити: Браво — Жоау Канселу, Харвуд-Беллис, Стоунз, Зинченко — Гюндоган (Дойл, 77), Фоден, Сильва — Бернарду Силва (Марез, 77), Агуэро, Анхелиньо
В параллельном поединке Борнмуту противостоял Лутон. "Вишни" ожидаемо и без особых проблем добыли победу, забив четыре безответных мяча.
Борнмут — Лутон 4:0
Голы: Биллинг, 8, 79 К. Уилсон, 67, Соланке, 82
Лестер в своем матче сыграл против Уигана. Команда Брендана Роджерса играла вторым составом, но это не помешало ей добыть уверенную победу со счетом 2:0.
Лестер — Уиган 2:0
Голы: автогол Пирс, 19, Барнс, 40
Лестер: Уорд — Джастин, Морган (Сеюнджю, 25), Бенкович (Фукс, 67), Чилуэлл — Олбрайтон, Прат, Менди (Ндиди, 77) — Чоудури, Грэй, Барнс.
Портсмут в гостях смог победить Флитвуд, однако в концовке хозяева поля забили гол престижа.
Флитвуд — Портсмут 1:2
Голы: Макалени, 90+1 — Болтон, 66, Харнесс, 71