Англия

Манчестер Сити принимает на своем поле Порт Вейл в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

Александр Зинченко попал в заявку "горожан" и открыл счет в данном поединке.

Украинец решился на удар с дальней дистанции, однако мяч сперва угодил в защитника Порт Вейла, а после отправился в сетку ворот.

Стоит отметить, что это взятие ворот стало для Зинченко первым в текущем сезоне.

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