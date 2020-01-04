Александр Зинченко, Getty Images
04 января 2020, 20:10
Манчестер Сити принимает на своем поле Порт Вейл в рамках 1/32 финала Кубка Англии.
Александр Зинченко попал в заявку "горожан" и открыл счет в данном поединке.
Украинец решился на удар с дальней дистанции, однако мяч сперва угодил в защитника Порт Вейла, а после отправился в сетку ворот.
Стоит отметить, что это взятие ворот стало для Зинченко первым в текущем сезоне.
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