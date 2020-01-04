В матче третьего раунда Кубка Англии Манчестер Юнайтед ни разу не попал в створ ворот Вулверхэмптона.
Оле-Гуннар Солскьяер: "Дома исправимся", Getty Images
04 января 2020, 22:04
В поединке третьего раунда Кубка Англии Вулверхэмптон и Манчестер Юнайтед нанесли общими усилиями два удара в створ ворот, причем оба на счету "волков".
"Красные дьяволы" ни разу не смогли попасть в створ в матчах чемпионата и английских кубков впервые с января 2015 года, когда манкунианцам в первенстве АПЛ противостоял Саутгемптон.
Матч Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед завершился нулевой ничьей, и теперь команды ждет переигровка на Олд Траффорд.
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