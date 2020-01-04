Англия

В матче третьего раунда Кубка Англии Манчестер Юнайтед ни разу не попал в створ ворот Вулверхэмптона.

В поединке третьего раунда Кубка Англии Вулверхэмптон и Манчестер Юнайтед нанесли общими усилиями два удара в створ ворот, причем оба на счету "волков".

"Красные дьяволы" ни разу не смогли попасть в створ в матчах чемпионата и английских кубков впервые с января 2015 года, когда манкунианцам в первенстве АПЛ противостоял Саутгемптон.

Матч Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед завершился нулевой ничьей, и теперь команды ждет переигровка на Олд Траффорд.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.