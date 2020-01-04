Англия

Наставник Ман Сити высказался о матче Кубка Англии против Порт Вейла.

Манчестер Сити не оставил никаких шансов Порт Вейлу в матче 1/32 Кубка Англии, обыграв его со счетом 4:1.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола прокомментировал положительный результат своей команды.

"Мы пробились в следующий раунд Кубка Англии. Мы подошли к этому матчу с полной серьезностью. В первом тайме была небольшая борьба, но вторая половина была лучше. Я думаю, что в целом команда была в порядке".

"Было приятно сыграть с Порт Вейлом. Я виделся с тренером и спортивным директором. Приятно, что мы принимаем эти клубы, и их игроки понимают, что мы все одинаковые. Да, мы играем на другом уровне, но мечты — это мечты", — заявил Хосеп.

Испанский специалист дал шанс проявить себя нескольким молодым игрокам, и, по словам тренера, он остался доволен их действиями в матче против Порт Вейла.

"Приходится не слишком часто говорить с молодыми игрока, но они должны учиться. Будущее только в их руках. Конечно, для Харвуда-Беллиса, Фодена и Дойла важно играть".

"Это не потому, что они англичане, а потому, что они хорошие игроки. Мы не раздаем подарки. То, что мы видим сейчас, так это их качественная игра", — приводит слова Гвардиолы пресс-служба Манчестер Сити.

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