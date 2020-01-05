Англия

Манчестер Юнайтед надеется оформить трансфер Джеймса Мэддисона в январе.

Лестер получил конкретное предложение от Манчестер Юнайтед по Джеймсу Мэддисону — сообщает Sky Sports со ссылкой на Mirror.

В качестве компенсации за переход полузащитника Джеймса Мэддисона МЮ предложил Джесси Лингарда и 45 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что Лестер не намерен расставаться с Мэддисоном и начал переговоры с Джеймсом по новому контракту.

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