Манкунианцы ищут усиление центра поля из-за кадровых проблем.
ДЖЕЙМС МЭДДИСОН, ФОТО GETTY IMAGES
02 января 2020, 17:59
Оле-Гуннар Солскьяер отметил, что травмы Скотта Мактоминея и Поля Погба вынуждают команду выходить на трансферный рынок в поисках полузащитников.
По информации The Independent, приоритетными целями для манкунианцев являются Джеймс Мэддисон и Джек Грилиш.
Тем не менее, Астон Вилла не собирается отпускать своего лидера в январе, а Лестер уже работает над продлением контракта Мэддисона.
Напомним, что Манчестер Юнайтед также присматривается к полузащитнику Бенфики Жедсону Фернандешу.