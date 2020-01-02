Англия

Манкунианцы ищут усиление центра поля из-за кадровых проблем.

Оле-Гуннар Солскьяер отметил, что травмы Скотта Мактоминея и Поля Погба вынуждают команду выходить на трансферный рынок в поисках полузащитников.

По информации The Independent, приоритетными целями для манкунианцев являются Джеймс Мэддисон и Джек Грилиш.

Тем не менее, Астон Вилла не собирается отпускать своего лидера в январе, а Лестер уже работает над продлением контракта Мэддисона.

Напомним, что Манчестер Юнайтед также присматривается к полузащитнику Бенфики Жедсону Фернандешу.