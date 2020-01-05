Англия

Наставник "красных" высказал свое мнение о новом тренере "ирисок".

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением о предстоящем поединке с Эвертоном в Кубке Англии.

"Здорово, что Карло Анчелотти вернулся в английский чемпионат, но еще лучше для Эвертона. В футбольном плане я считаю его другом. Он – невероятный человек искренний, который обладает искренним духом и личностью.

Он выиграл все, что возможно как игрок и как тренер, но остается спокойным и скромным. Его вклад в Эвертоне уже ощущается, мы это поняли из нашего анализа.

Эвертон – всегда сложный соперник. С Карло и его опытом они станут еще опаснее. Но мы хотим победить и знаем, чего ожидают от нас болельщики", – рассказал Клопп в интервью официальному сайту клуба.

Матч Ливерпуль – Эвертон в третьем раунде Кубка Англии состоится на Энфилде в воскресенье, 5 января, и начнется в 18:01 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.