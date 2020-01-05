Англия

19-летний вингер демонстрирует не лучшую результативность.

Челси принимает Ноттингем Форест в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

Нападающий лондонского клуба Каллум Хадсон-Одои вышел в старте своей команды и сумел отличиться взятием ворот в начале первого тайма.

Этот гол стал для 19-летнего вингера первым с сентября 2019 года. В последний раз англичанин забивал в поединке Кубка английской лиги против Гримсби (7:1).

В текущем сезоне Хадсон-Одои провел за "пенсионеров" 20 матчей во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал три результативные передачи.

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