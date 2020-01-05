Англия

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард — о матче против Ноттингем Фореста.

Подопечные Фрэнка Лампарда сумели обыграть Ноттингем Форест и вышли в следующую стадию Кубка Англии.

"Нельзя назвать матч легким. Мы забили два гола, чувствовали себя комфортно, но создали ли моменты, чтобы забить больше? Нет. Хочу, чтобы мы забивали больше голов".

"Рад за Хадсона-Одои. У него было тяжелая травма, однако теперь он в хорошей форме. Его гол был важен для нас. Часть наших выступлений была хорошей, и нам такое нужно", – приводит слова Фрэнка Лампарда BBC.

Отметим, что Хадсон-Одои отличился голом за Челси впервые с сентября.

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