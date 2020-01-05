Англия

Наставник Эвертона высказался о своем первом мерсисайдском дерби.

В центральном матче третьего раунда Кубка Англии Ливерпуль минимально обыграл принципиального соперника Эвертон.

Главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти остался разочарован результатом, поскольку его команда упустила несколько неплохих возможностей распечатать ворота "красных".

"Я разочарован, ведь у нас было много моментов, которые мы не смогли конвертировать в голы. Вся команда в отчаянии, но теперь мы должны сосредоточиться на АПЛ".

"Думаю, что мы могли показать более качественный футбол. У нас неплохо получались контратаки, но в построении игры произошли некоторые сложности".

"Ливерпуль мощно прессинговал во втором тайме. Это стало для нас уроком, что нужно работать не покладая рук каждый день, чтобы стать лучше. Теперь все наше внимание на чемпионате Англии, где у нас есть возможность улучшить свои позиции", — приводит слова Анчелотти BBC.

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