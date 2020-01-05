Англия

Немецкий специалист повтор достижение легендарного Боба Пейсли.

В центральном матче третьего раунда Кубка Англии Ливерпуль принимал на своем поле принципиального соперника Эвертон.

Подопечные Юргена Клоппа смогли добыть минимальную победу, благодаря чему немецкий специалист повторил очередной рекорд.

Теперь на счету Клоппа десять матчей без поражений в мерсисайдских дерби. Он сравнялся с легендой Ливерпуля Бобом Пейсли, который до этого момента лидировал по данному показателю.

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