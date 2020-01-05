Клопп — о дебюте Минамино: Супер, великолепно

Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал дебют Такуми Минамино.

Полузащитник Такуми Минамино дебютировал за Ливерпуль в матче третьего раунда Кубка Англии против Эвертона.

"Супер, великолепно. Именно тот игрок, который нам был нужен. Это была его первая игра за команду, которую он еще не знал. Он продемонстрировал понимание игры, исключительные футбольные навыки и выдающееся отношение, которое мне понравилось".

"Он не был уставшим, но так как он не находится в команде давно, мы решили заменить его. Мы выпустили Окслейд-Чемберлена, он выглядел достаточно хорошо. Он тренировался один-два дня, поэтому не вышел в старте", — приводит слова Юргена Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, что Минамино перешел в состав "красных" из РБ Зальцбурга.