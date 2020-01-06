Англия

Сам форвард с радостью покинул бы Стэмфорд Бридж.

Челси не отпустит Оливье Жиру этой зимой, пока не найдет ему замену, утверждает The Telegraph. В частности, Ньюкасл недавно сделал запрос по поводу возможности ведения переговоров об аренде, однако "синие" ответили, что пока не готовы к переговорам.

Сам Жиру был бы не против покинуть Челси ради регулярной игровой практики, чтобы не беспокоиться о своем месте в сборной Франции на Евро-2020.

Еще одним претендентом на 33-летнего чемпиона мира является Интер.

Челси же рассматривает в качестве замены для Жиру Мусса Дембеле из Лиона. Также таблоиды приписывают "синим" интерес к Габиголу, который в 2019 году играл за Фламенго на правах аренды из Интера.

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