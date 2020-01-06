Англия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на матч между "канонирами" и "павлинами".

Фаворитом матча букмекеры считают представителя Премьер-лиги. Шансы Арсенала на успех оценены коэффициентом 1,42 в Parimatch.

Вероятность ничьей оценена в 5,1, а победы Лидса – и вовсе в 6,5.

При этом букмекеры не особо верят в очень быстрый гол: вероятность забитого мяча до 5-й минуты в Parimatch составляет 6,3, а его отсутствия – 1,1.

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