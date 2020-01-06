Англия

Хавбек МЮ начал сотрудничество с агентом, недавно раскритиковавшим клуб.

Отныне интересы полузащитника Манчестер Юнайтед Джесси Лингарда будет представлять Мино Райола, сообщает Sky Sports.

Недавно Мино прошелся по МЮ, заявив, что клуб "потерял связь с реальностью", а также добавив, что больше не отправит своих агентов в Юнайтед, потому что в нем сейчас "угробили бы даже Пеле с Марадоной".

Сейчас у Мино трое клиентов среди игроков "красных дьяволов" — помимо Лингарда это Поль Погба и Серхио Ромеро.

Контракт Лингарда с Ман Юнайтед истекает в конце следующего сезона, но у клуба есть возможность продления на еще один год.