Англия

Англичане настроены заполучить турецкого футболиста.

Руководство Лестера планирует сделать повторное предложение Ювентусу относительно покупки защитника команды Мериха Демирала, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, "лисы" намерены предложить за турецкого футболиста 30 миллионов евро сразу, добавив еще десять в виде бонусов.

Тем не менее, руководство "бьянконери" не спешит продавать игрока, который прибыл в команду лишь прошлым летом. Также против продажи Демирала выступает тренерский штаб туринцев. Действующее соглашение игрока с клубом истекает в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Ювентус отклонил первое предложение по Демиралу, которое составило 30 миллионов евро.