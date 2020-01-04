Италия

Туринцы отказались отпускать защитника в английский клуб.

Ювентус ответил отказом на предложение Лестера по защитнику Мериху Демиралу, сообщает Sky Sports.

Лестер заинтересован в подписании Демирала и предлагал за него около 30 миллионов евро. Однако руководство туринского клуба отклонило предложение "лис".

Ранее сообщалось, что в подписании Демирала также заинтересована Боруссия Д.

Действующий контракт турецкого центрбека с Ювентусом рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 5 поединков в футболке "бьянконери", отличившись одним ассистом.

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