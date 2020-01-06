Англия

Чилиец может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Как утверждает DirectTV Chile, руководство Манчестер Юнайтед всерьез заинтересовано в покупке полузащитника Барселоны Артуро Видаля.

По данным источника, боссы и тренерский штаб каталонцев осведомлены об интересе англичан, но намерены постараться сохранить чилийца хотя бы до лета.

Также утверждается, что "манкунианцы" уже и вовсе направили в офис "блаугранас" официальное предложение о трансфере Видаля, и готовы начать переговоры с игроком о личном контракте.

Ранее представители Интера подтвердили, что также заинтересованы в потенциальном приходе Видаля в стан "нерадзурри".