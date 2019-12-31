Италия

Вице-президент "нерадзурри" высказался о возможном подписании хавбека Барселоны.

Полузащитника Барселоны Артура Видаля связывают с переходом в Интер в зимнее трансферное окно.

Вице-президент "нерадзурри" Хавьер Дзанетти признался, что миланский клуб заинтересован в услугах 32-летний чилийца.

"Он игрок, который, безусловно, может поднять наш на уровень. Мы посмотрим, как пойдет трансферное окно, так как у нас есть месяц, чтобы добиться цели".

"Видаль — футболист с отличным характером и опытом, поэтому посмотрим, чем все закончится. Мы говорим об игроке, который станет усилением для нашей команды", — приводит слова Дзанетти Football Italia, ссылаясь на ESPN.

Ранее сообщалось, что Ювентус постарается перехватить Видаля у Интера.

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