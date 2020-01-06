Англия

Менеджер высказался о противостоянии с "манкунианцами".

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал свое противостояние с Манчестер Юнайтед.

"Когда вы тренируете на таком уровне в течение многих лет, иногда вы выигрываете, иногда вы проигрываете. Против Юнайтед, который остается топ-командой, можно их обыграть и легко проиграть. Я не пришел сюда для того, чтобы побеждать Юнайтед все время".

"Мы побждали их чаще в регулярном чемпионате, чем проигрывали. Это важно", — приводит слова Гвардиолы Goal.

Ранее испанский специалист высказал свое мнение о стиле футбола, который менеджер "манкунианцев" Оле-Гуннар Солсьяер прививает своей команде.