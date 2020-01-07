Англия

Форвард Кристал Пэлас Кристиан Бентеке может продолжить карьеру в Астон Вилле.

Астон Вилла проявляет интерес к Кристиану Бентеке, сообщает The Telegraph.

По информации источника, бирмингемский клуб сделал запрос касательно доступности 29-летнего футболиста. Кристал Пэлас готов лишь продать бельгийца, в то время как "львы" рассчитывают на аренду.

Напомним, что с 2012 по 2015 год Бентеке выступал за Астон Виллу и забил 49 голов за клуб.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла заинтересована в Джо Харте.

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