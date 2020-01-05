Руководство Астон Виллы вышло на трансферный рынок после того, как основной вратарь команды Том Хитон получил серьезное повреждение колена.

Как сообщает Sky Sports, "львы" рассматривают в качестве приоритетной цели голкипера Бернли Джо Харта.

Бывший игрок сборной Англии провел все матчи АПЛ в текущем сезоне на скамейке запасных, поэтому он не против рассмотреть вариант со сменой клубной прописки.

Главный тренер Астон Виллы Дин Смит, в свою очередь, не стал называть имена голкиперов, которые могут усилить его команду.

"Есть очень много кандидатов, которые мы рассматривали. Я не собираюсь называть никаких имен", — заявил специалист.

Стоит отметить, что контракт Джо Харта с Бернли истекает летом 2020 года.

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