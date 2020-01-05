Англия

Основной голкипер "львов" Том Хитон получил серьезную травму.

Руководство Астон Виллы вышло на трансферный рынок после того, как основной вратарь команды Том Хитон получил серьезное повреждение колена.

Как сообщает Sky Sports, "львы" рассматривают в качестве приоритетной цели голкипера Бернли Джо Харта.

Бывший игрок сборной Англии провел все матчи АПЛ в текущем сезоне на скамейке запасных, поэтому он не против рассмотреть вариант со сменой клубной прописки.

Главный тренер Астон Виллы Дин Смит, в свою очередь, не стал называть имена голкиперов, которые могут усилить его команду.

"Есть очень много кандидатов, которые мы рассматривали. Я не собираюсь называть никаких имен", — заявил специалист.

Стоит отметить, что контракт Джо Харта с Бернли истекает летом 2020 года.

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