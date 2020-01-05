Основной голкипер "львов" Том Хитон получил серьезную травму.
Джо Харт, Getty Images
05 января 2020, 16:40
Руководство Астон Виллы вышло на трансферный рынок после того, как основной вратарь команды Том Хитон получил серьезное повреждение колена.
Как сообщает Sky Sports, "львы" рассматривают в качестве приоритетной цели голкипера Бернли Джо Харта.
Бывший игрок сборной Англии провел все матчи АПЛ в текущем сезоне на скамейке запасных, поэтому он не против рассмотреть вариант со сменой клубной прописки.
Главный тренер Астон Виллы Дин Смит, в свою очередь, не стал называть имена голкиперов, которые могут усилить его команду.
"Есть очень много кандидатов, которые мы рассматривали. Я не собираюсь называть никаких имен", — заявил специалист.
Стоит отметить, что контракт Джо Харта с Бернли истекает летом 2020 года.
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