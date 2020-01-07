Англия

Матч третьего раунда Кубка Англии завершился не без скандала.

В третьем раунде Кубка Англии Ливерпуль на своем поле принимал Эвертон. Подопечные Юргена Клоппа вышли не в оптимальном составе на поле, но сумели минимально обыграть "ирисок" – 1:0.

Непосредственно после матча, в подтрибунном помещении, защитники Эвертона Шеймус Коулман и Мейсон Холгейт были вовлечены в словесную перепалку с болельщиками Ливерпуля, сообщает Daily Mail.

Когда футболисты возвращались в раздевалку, болельщики "красных" насмехались над капитаном Эвертона Коулманом, а Холгейт, вероятно, хотел вступить в драку, но тренер вратарей "ирисок" Алан Келли сдержал его.

Несмотря на то, что игроки Эвертона чуть было не вступили в потасовку с фанатами Ливерпуля, а также обменялись "неприятными словами", санкций со стороны клуба к ним не будет.

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