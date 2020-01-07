Бразильский защитник доступен для перехода в английские команды.
РАФАЭЛ ДА СИЛВА, ФОТО GETTY IMAGES
07 января 2020, 23:49
Рафаэль да Силва был предложен Саутгемптону, Брайтону и Кристал Пэлас, сообщает Sky Sports.
Перечисленные команды находятся в поиске правого защитника в текущее трансферное окно, а Лион открыт к продаже Рафаэля.
Бразилец уже ранее выступал в АПЛ за Манчестер Юнайтед, проведя 155 матчей, в которых отметился 5 голами и 15 ассистами.
Бывший клуб Рафаэля да Силвы готов расстаться со своим правым защитником Эшли Янгом.