Англия

Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали комфортную победу, приблизившись к выходу в финал (3:1).

В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги Манчестер Юнайтед принимал своих «шумных соседей» в лице Манчестер Сити. Совсем недавно "красные дьяволы" одержали победу над своим принципиальным соперником в национальном чемпионате, но в отчетном поединке гости сполна отомстили Юнайтед. Хотя матч начался для хозяев не так уж и плохо, ведь они играли с соперником на равных, по очереди контролируя мяч. Но со временем подопечные Хосепа Гвардиолы полностью завладели инициативой, перебравшись на чужую половину поля. Продолжительное время контроль мяча не приносил пользы, но затем Сити удалось забить, причем довольно легко. На 17-й минуте Б. Силва получил пас от Уокера, спокойно сместился в центр и потрясающим ударом поразил дальний угол ворот Де Хеа – 0:1.

После пропущенного гола хозяева не сразу пришли в себя, после чего все же забрали мяч под свой контроль. Однако длилось это совсем недолго, "горожане" вернули мяч себе, оккупировав чужую половину поля. Они были решительно настроены забит второй гол еще в первом тайме, активно идя в атаку большими силами. На 33-й минуте гости все же добились своего – Марез вырвался один на один с Де Хеа после паса Б. Силвы, обыграл голкипера, после чего отправил мяч в пустые ворота – 0:2. Удвоив преимущество, Сити отдал мяч во владение сопернику, но тот снова не знал, что с ним делать, поэтому вернул инициативу гостям.

На 39-й минуте Манчестер Сити поверг соперника в шок, доведя счет до крупного. Де Хеа отразил удар Де Брюйне с близкого расстояния, но сразу же после этого мяч попал в ногу Перейры, от которой залетел в ворота – 0:3. До окончания первой половины встречи Стерлинг дважды мог довести счет до совсем неприличного, но в обоих случаях Рахим не смог как следует попасть по мячу. Команды отправились на перерыв при комфортном преимуществе, сделав громкую заявку на выход в финал еще в первом тайме первого матча.

Подопечные Сульшера забрали мяч под свой контроль сразу же после возобновления игры, активно пойдя вперед. Однако их стараний было недостаточно для создания опасных моментов, а Браво пребывал без серьезной работы. А вот "горожане" могли забить быстрый гол — Марез пробил в штангу с острого угла, после чего мяч вылетел за пределы поля. Гости позволяли сопернику много владеть мячом, ведь счет их вполне устраивал, они даже могли позволить себе пропустить. Но у "красных дьяволов" ничего не получалось впереди. Помочь забить мог заработанный опасный штрафной, но прямой удар Рашфорда оказался неточным.

На 70-й минуте Манчестер Юнайтед таки сократил отставание в счете. Гринвуд вывел Рашфорда на ударную позицию, а тот послал мяч в дальний угол ворот — 1:3. Сразу же после пропущенного гола Сити активно пошел вперед, предприняв попытки быстро вернуть преимущество в три забитых мяча, но им не удалось это сделать. Через некоторое время хозяева вернули себе игровое преимущество, практически не отдавая его до финального свистка. МЮ был решительно настроен забить еще раз и, таким образом, вернуть интригу в двухматчевое противостояние. Однако у хозяев впереди ничего не получалось, можно вспомнить разве что хлесткий удар Рашфорда, с которым не без труда справился Браво. "Горожане" уверенно довели матч до логического завершения, в итоге отпраздновав комфортную победу. Подопечные Гвардиолы очень близки к очередному выходу в финал так полюбившегося им турнира.

Ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед состоится 29 января.

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 1:3

Голы: Рашфорд, 70 — Б. Силва, 17, Марез, 33, Перейра, 39 (в свои ворота)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Джонс, Линделеф, Уильямс — Перейра, Фред — Джеймс (Гомес, 64), Лингард (Матич, 46), Рашфорд — Гринвуд (Марсьяль, 81)

Манчестер Сити: Браво — Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Менди — Де Брюйне (Габриэль Жезус, 80), Родри, Гюндоган — Марез (Фоден, 87), Стерлинг, Б. Силва

Предупреждения: Лингард, Фред, Уильямс — Родри, Уокер