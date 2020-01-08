Англия

Предлагаем вашему обзор поединка Кубка английской лиги.

Манчестер Сити одержал уверенную победу над Манчестер Юнайтед в первом матче в полуфинале Кубка английской лиги.

"Горожане" вели со счетом 3:0 после первого тайма после голов Бернарду Силвы, Рияда Мареза и автогола Андреаса Перейры. Единственный гол "красных дьяволов" забил в середине второго тайма Маркус Рашфорд.

Ответная встреча между командами пройдет на Этихаде 29 января.



Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 1:3

Голы: Рашфорд, 70 — Б. Силва, 17, Марез, 33, Перейра, 39 (в свои ворота).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Джонс, Линделеф, Уильямс — Перейра, Фред — Джеймс (Гомес, 64), Лингард (Матич, 46), Рашфорд — Гринвуд (Марсьяль, 81).

Манчестер Сити: Браво — Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Менди — Де Брюйне (Габриэль Жезус, 80), Родри, Гюндоган — Марез (Фоден, 87), Стерлинг, Б. Силва.

Предупреждения: Лингард, Фред, Уильямс — Родри, Уокер.

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