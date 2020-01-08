Англия

Форвард МЮ Маркус Рашфорд записал на свой счет очередной гол в ворота "горожан".

В рамках первого полуфинального матча Кубка лиги Манчестер Юнайтед принимал Манчестер Сити.

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера уступили коллективу Пепа Гвардиолы, но один гол за "красных дьяволов" забил Маркус Рашфорд.

Таким образом, на счету англичанина четыре гола в ворота Манчестер Сити. Больше он забивал только Челси – пять.

В текущем сезоне Рашфорд забил 17 голов, если учитывать все турниры.

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