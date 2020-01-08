Англия

Менеджер "горожан" — о первом матче Кубка Лиги.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал первый полуфинальный матч Кубка английской Лиги, в котором его команда обыграла Манчестер Юнайтед (3:1).

"Первые минуты матча были трудными, Юнайтед провел одну или две контратаки, но первым же ударом Бернардо забил выдающийся гол".

"После этого мы сыграли очень хорошо, мы делали много передач и качественно играли сзади. И да, это хороший результат. Это еще не конец, потому что это Юнайтед, и мы в прошлом сезоне видели примеры их камбэков, как например, с ПСЖ. Они способны забивать голы".

"Надеюсь, наши фанаты помогут нам отлично сыграть во втором матче, чтобы снова выйти в финал", — сказал Гвардиола Sky Sports.

Ранее сообщалось, что хорошей результативностью в противостояниях против Сити отмечается форвард "манкунианцев" Маркус Рашфорд.