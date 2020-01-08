Англия

Форвард высказался о прошедшем матче против Сити.

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд прокомментировал первый полуфинальный поединок Кубка английской Лиги, в котором его команда уступила Манчестер Сити (1:3).

"Я не думаю, что именно мой гол дал нам шанс. Де Хев сделал три или четыре сейва мирового класса, и это причина, по которой мы все еще в игре. Мы должны это понимать".

"Сити немного изменились с того времени, когда мы играли против них последний раз. Может быть, нам придется немного больше адаптироваться на поле, и попытаться немного больше контролировать игру. Сити — хорошая команда, но мы должны ожидать большего от самих себя", — цитирует Рашфорда Goal.

Ранее свое мнение о манчестерском дерби высказал главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола.