Англия

Защитник "красных" — о целях на сезон.

Защитник Ливерпуля Трент Александр-Арнольд высказал свое мнение о выступлениях команды в текущем сезоне, в том числе и Лиге чемпионов.

"Если мы сможем повторить то, что мы демонстрировали в первой половине сезона в АПЛ, мы твердо займем свое место на финише".

"Надеюсь, мы сможем выйти и в финал Лиги чемпионов, но у нас сложные матчи впереди. Атлетико — упрямая команда, которую трудно сломить. Будет интересно увидеть двух эмоциональных менеджеров и узнать, кто из них более страстный".

"Мы наслаждались Лигой чемпионов в прошлом году, несмотря на тот жесткий темп, который был у нас в сезоне", — цитирует Александра-Арнольда Goal.

Ранее сообщалось, что руководство Ливерпуля заключило рекордный контракт с Nike.